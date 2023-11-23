23 ноября, 15:51
Палестино-израильский конфликт

Власти Израиля оповестили семьи заложников из первого списка на освобождение

СМИ попросили не публиковать перечень имен до возвращения людей на родину, заявили в канцелярии премьера Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские власти связались с семьями удерживаемых в Газе заложников, попавших в первый список на освобождение. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"После получения списка имен похищенных, которые будут освобождены первыми на первом этапе согласованного плана, офицеры связи разослали сообщения всем семьям, чьи близкие фигурируют в списке, а также всем семьям похищенных", - говорится в заявлении.

"При необходимости мы будем обновлять <…> информацию. Просим вас воздержаться от распространения слухов и неофициальной информации. Мы просим СМИ не публиковать список имен до тех пор, пока наши похищенные не будут возвращены в Израиль", - добавили в канцелярии. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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