23 ноября, 15:54

НАТО провела в Кишиневе молдавско-украинский семинар по гибридным угрозам

Как сообщили в пресс-службе альянса, целью мероприятия была в том числе "активизация диалога и сотрудничества между украинскими и молдавскими институтами безопасности и обороны"

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс провел в Кишиневе двухдневный экспертный семинар для обмена опытом и развития сотрудничества между молдавскими и украинскими экспертами в области борьбы с гибридными угрозами и новыми вызовами безопасности, якобы возникшими после начала Россией специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"21 и 22 ноября молдавские и украинские эксперты собрались в Кишиневе для обмена опытом по гибридным угрозам и вызовам <...>. Организованный в рамках платформы НАТО - Украина по противодействию гибридным методам войны семинар впервые прошел в Молдавии", - говорится в заявлении альянса.

Целью мероприятия была в том числе "активизация диалога и сотрудничества между украинскими и молдавскими институтами безопасности и обороны". В его работе приняли участие представители НАТО и миссии Евросоюза в Молдавии. Темы семинара включали "стратегические коммуникации и противодействие дезинформации", в частности ведение пропаганды и контрпропаганды, а также повышение энергобезопасности и защиту критической инфраструктуры.

Пресс-служба альянса напомнила, что упомянутая платформа НАТО - Украина была создана в 2016 году для обмена опытом в сфере противодействия "российской гибридной тактике". 

Теги:
УкраинаМолдавия
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