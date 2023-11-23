Жапаров примет участие в саммите спецпрограммы ООН для экономик Центральной Азии

Президент Киргизии вылетел с рабочим визитом в Баку

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в предстоящем в Баку 24 ноября саммите глав государств Специальной программы ООН для стран Центральной Азии. Об этом заявил в Бишкеке завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня вылетел с рабочим визитом в город Баку для участия в саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА)", - сказал он.

По его словам, мероприятие в Баку состоится под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Лидеры стран Центральной Азии обсудят актуальные вопросы экономического сотрудничества, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на укрепление экономик стран региона. В рамках рабочего визита состоится выступление президента Садыра Жапарова на саммите СПЕКА и встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - отметил Азымбакиев.

Как он напомнил, в 2023 году программа СПЕКА "отмечает свой 25-летний юбилей".