23 ноября, 16:04
Военная операция на Украине

В Ватикане хотят верить словам Путина о конце войны на Украине

Президент РФ ранее указал, что происходящее на Украине является трагедией и сейчас нужно искать пути для ее скорейшего прекращения

ВАТИКАН, 23 ноября. /ТАСС/. Ватикан хотел бы верить словам президента России Владимира Путина о стремлении завершить конфликт на Украине. Об этом заявил ватиканский государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин, коснувшись соответствующего вопроса журналистов.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Я надеюсь, что [слова лидера РФ] заслуживают доверия, мы все на это надеемся", - сказал он.

Накануне в ходе онлайн-саммита Группы двадцати, организованного председательствующей в 2023 году в этом объединении Индией, Путин указал на то, что происходящее на Украине является трагедией и сейчас нужно искать пути для ее скорейшего прекращения. Однако, по его словам, именно Украина отказалась от ведения переговоров и перекрыла себе пути для такого диалога, тогда как Россия всегда была готова к нему. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаИталияРоссияВоенная операция на Украине
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