В Ватикане хотят верить словам Путина о конце войны на Украине

Президент РФ ранее указал, что происходящее на Украине является трагедией и сейчас нужно искать пути для ее скорейшего прекращения

ВАТИКАН, 23 ноября. /ТАСС/. Ватикан хотел бы верить словам президента России Владимира Путина о стремлении завершить конфликт на Украине. Об этом заявил ватиканский государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин, коснувшись соответствующего вопроса журналистов.

"Я надеюсь, что [слова лидера РФ] заслуживают доверия, мы все на это надеемся", - сказал он.

Накануне в ходе онлайн-саммита Группы двадцати, организованного председательствующей в 2023 году в этом объединении Индией, Путин указал на то, что происходящее на Украине является трагедией и сейчас нужно искать пути для ее скорейшего прекращения. Однако, по его словам, именно Украина отказалась от ведения переговоров и перекрыла себе пути для такого диалога, тогда как Россия всегда была готова к нему.