Глава Минздрава Палестины осудила задержание Израилем директора крупнейшей больницы в Газе

Мэй Кайле отметила, что Израиль с момента начала эскалации нанес бомбовые удары по многим больницам в анклаве, что привело к гибели и ранениям сотен врачей, медсестер и других работников

РАБАТ, 23 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле осудила задержание Израилем директора крупнейшей больницы в секторе Газа "Аш-Шифа" Мухаммеда Абу Сальмии и нескольких врачей. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По словам главы ведомства, задержание Абу Сальмии - это "еще одно преступление, совершенное израильским оккупантом против системы здравоохранения в секторе Газа".

Как отметила Кайле, Израиль с момента начала эскалации нанес бомбовые удары по многим больницам в анклаве, что привело к гибели и ранениям сотен врачей, медсестер и других работников.

Как ранее говорилось в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности (ШАБАК), директор больницы "Аш-Шифа" в Газе был задержан и передан для допроса в ШАБАК после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром радикального палестинского движения ХАМАС.