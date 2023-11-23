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Палестино-израильский конфликт

Глава Минздрава Палестины осудила задержание Израилем директора крупнейшей больницы в Газе

Мэй Кайле отметила, что Израиль с момента начала эскалации нанес бомбовые удары по многим больницам в анклаве, что привело к гибели и ранениям сотен врачей, медсестер и других работников

РАБАТ, 23 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле осудила задержание Израилем директора крупнейшей больницы в секторе Газа "Аш-Шифа" Мухаммеда Абу Сальмии и нескольких врачей. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

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По словам главы ведомства, задержание Абу Сальмии - это "еще одно преступление, совершенное израильским оккупантом против системы здравоохранения в секторе Газа".

Как отметила Кайле, Израиль с момента начала эскалации нанес бомбовые удары по многим больницам в анклаве, что привело к гибели и ранениям сотен врачей, медсестер и других работников.

Как ранее говорилось в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности (ШАБАК), директор больницы "Аш-Шифа" в Газе был задержан и передан для допроса в ШАБАК после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром радикального палестинского движения ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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