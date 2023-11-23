Посольство Украины направило ноту в МИД Польши после смерти водителя на пограничном КПП

Глава украинского диппредставительства Василий Зварыч указал властям Польши, как им следует поступить с перевозчиками, блокирующими пограничные пункты пропуска

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Посольство Украины в Варшаве отправило ноту в МИД Польши после того, как стало известно о смерти еще одного украинского водителя, ожидавшего проезда через один из заблокированных польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе двух стран. Об этом сообщил глава украинского диппредставительства Василий Зварыч.

"В связи со смертью, к сожалению, уже второго украинского водителя, который управлял украинским грузовым автомобилем и находился в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Корчева", посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши с требованием разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также до Министерства внутренних дел и администрации Польши", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Дипломат также решил указать властям Польши, как им следует поступить с перевозчиками, блокирующими пограничные пункты пропуска. Сославшись на нормы закона Польши "О собраниях", Зварыч утверждал, что представители органов местного самоуправления имеют право разогнать их под предлогом того, что "ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей, вызывает значительную угрозу безопасности и порядку движения на дорогах общего пользования".

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. На подъездах образовались многокилометровые очереди из фур, ожидающих проезда в сторону Украины. 11 ноября стало известно о смерти одного из украинских дальнобойщиков в своей фуре на стоянке перед пунктом пропуска "Дорохуск - Ягодин". 23 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил о новом инциденте. По его данным, на стоянке в польском селе Корчева умер еще один украинский водитель.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза.