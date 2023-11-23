На Украине продлили расследование по делу Коломойского более чем на три месяца

Сторона обвинения обосновывала это необходимостью большего времени для опроса подозреваемых, свидетелей, проведения судебно-экономических экспертиз и других следственных действий в деле о завладении средствами Приватбанка

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу украинского бизнесмена Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года. Как сообщило украинское издание "Общественное", суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

По его данным, сторона обвинения обосновывала это необходимостью большего времени для опроса подозреваемых, свидетелей, проведения судебно-экономических экспертиз и прочих следственных действий в деле о завладении средствами Приватбанка.

16 ноября Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании бизнесмена под стражей до 2 января 2024 года. Также он сохранил возможность внесения Коломойским залога в размере 3,8 млрд гривен (более $104 млн). 27 октября киевский суд продлил арест подозреваемого на два месяца, а тремя днями ранее он отклонил ходатайство защиты Коломойского об изменении ему меры пресечения на круглосуточный домашний арест по причине ухудшения здоровья.

После ареста бизнесмен постепенно лишается связанных с ним активов: часть переходит под контроль государства, в том числе компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", часть находится под арестом, часть проходит процедуру банкротства, как крупнейшая авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

2 сентября Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 года по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.