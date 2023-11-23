Bloomberg: встреча совета ЕС и США по торговле перенесена на 2024 год

Причиной переноса является отсутствие прогресса по соглашению о торговых пошлинах на алюминий и сталь

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета ЕС - США по торговле и технологиям, как ожидается, будет перенесено на начало следующего года в свете разногласий сторон по торговым пошлинам на алюминий и сталь, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча, указывает издание, должна пройти еще в октябре одновременно с саммитом США - ЕС, однако была тогда перенесена на середину декабря из-за отсутствия прогресса по соглашению о торговых пошлинах на алюминий и сталь. По этой же причине заседание Совета ЕС - США отложено вновь.

Евросоюз и США работают над тем, чтобы подписать временное соглашение по торговле сталью и алюминием для предотвращения реактивации высоких пошлин на трансатлантическую торговлю. Речь идет о предварительных договоренностях, касающихся решения проблемы избыточных сталеплавильных мощностей, а также выбросов парниковых газов в сталелитейном и алюминиевом секторе. По сведениям Bloomberg, администрация Соединенных Штатов предложила сохранить статус-кво до конца 2025 года, чтобы затем заключить постоянное соглашение. В свою очередь ЕС хочет получить обязательство по устранению неравных условий действующего соглашения, прежде чем подписать новое.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп ввел тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС по соображениям национальной безопасности. В 2020 году нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил о начале новой эры в торговых связях с Европой. Он отменил ограничения на сумму $21,5 млрд и начал переговоры о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий.