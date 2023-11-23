Иран приветствовал договоренность о вступлении в силу перемирия в Газе

Официальный представитель МИД страны Насер Канани Чафи назвал это "первым шагом на пути к полному прекращению военных преступлений" еврейского государства против палестинцев

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Иран приветствует достижение договоренности о вступлении в силу гуманитарного перемирия между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.

Как подчеркнул дипломат, Тегеран "приветствует такое развитие событий как первый шаг на пути к полному прекращению военных преступлений [еврейского государства против палестинцев] и убийств [израильским] режимом палестинских детей".