23 ноября, 18:08

СМИ: только лидеры "Конфедерации" придут на встречу с премьером Польши

Другие партии отказались, сообщила радиостанция RMF FM

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Только лидеры движения "Конфедерация" придут на организованную для обсуждения формирования правительства встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, другие партии отказались. Как сообщила радиостанция RMF FM, "Конфедерация" воспользуется этой возможностью, чтобы выразить недовольство политикой прежнего правительства.

"Мы считаем, что Польша заслуживает действительно правого правительства, и Матеуш Моравецкий за шесть лет своего пребывания на посту премьер-министра неоднократно доказывал, что он не намерен проводить консервативную политику свободного рынка или политику, соответствующую польским национальным интересам", - приводит радиостанция заявление "Конфедерации".

"Моравецкий также отвечает за проведение политики массовой иммиграции и привлечение в Польшу тысяч иммигрантов из Азии и Африки. <...> Это было открытое нарушение предвыборных обещаний партии "Право и справедливость", - говорится в заявлении.

"Конфедерация" проголосует против вотума доверия правительству Моравецкого. <...> Делегация "Конфедерации" примет участие в консультативной встрече, предложенной премьер-министром, чтобы лично изложить вышеизложенную позицию премьер-министру, а также убедить правительство реализовать требования перевозчиков и фермеров, протестующих из-за польско-украинского конфликта на границе", - отмечается в заявлении движения.

По данным радиостанции, встреча Моравецкого с представителями "Конфедерации" состоится в пятницу. Ранее предложения Моравецкого о сотрудничестве в формировании нового правительства отвергли объединение "Третий путь", движение "Конфедерация" и партия "Левые". Задачу сформировать новое правительство Моравецкий получил 13 ноября от президента Польши Анджея Дуды. Тогда экс-премьер заявил, что для этого ему потребуется семь-восемь дней. 

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