Антикоррупционное ведомство Румынии возбудило уголовное преследование против экс-премьера

Флорину Кыцу и двум министрам здравоохранения Владу Войкулеску и Иоану Михэилэ вменяется в вину закупка в период пандемии чрезмерного количества вакцин, сообщило агентство Agerpres

БУХАРЕСТ, 23 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по борьбе с коррупцией Румынии потребовало возбудить уголовное преследование против трех лиц, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями. Сообщение об этом размещено на портале антикоррупционного ведомства. Хотя в нем не указываются имена этих лиц, агентство Agerpres со ссылкой на источники в правительстве уточняет, что речь идет о бывшем премьер-министре Флорине Кыцу и двух министрах здравоохранения Владе Войкулеску и Иоане Михэилэ, которым вменяется в вину закупка в период пандемии чрезмерного количества вакцин.

В сообщении указывается, что главный прокурор Национального управления по борьбе с коррупцией передал генеральному прокурору реферат дела для обращения к президенту Румынии и спикеру Сената (Кыцу в настоящее время является сенатором от Национал-либеральной партии) "с целью подготовки ходатайства об уголовном преследовании трех лиц, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями".

"В период январь - май 2021 лица из правительства Румынии в нарушение положений закона и при отсутствии каких-либо документов/анализов, которые подтверждали бы необходимость закупки, как будто заключили контракт на приобретение значительно большего количества доз вакцины (Pfizer и Moderna), [чем было нужно для] количества лиц, подлежащих вакцинированию, которое румынское государство сообщило Еврокомиссии, составлявшего 10,7 млн человек".

"Хотя доз вакцины, законтрактованных до 1 января 2021 года (37 588 366), было бы достаточно для вакцинирования более 23 млн человек, двое из трех лиц, в отношении которых запрашивается подготовка ходатайства о возбуждении уголовного преследования, при поддержке третьего лица заключили сделку и представили к оплате закупку дополнительно количества 52 805 690 доз вакцины на общую стоимость 1 005 498 687 евро, к которым добавляется НДС, - сумма, представляющая ущерб нанесенный государству".

Кыцу занимал посты премьер-министра в период 23 декабря 2020 года - 25 ноября 2021 года, спикера Сената - 23 ноября 2021 года - 29 июня 2022 года, лидера НЛП - 25 сентября 2021 года - 2 апреля 2022 года. Войкулеску был министром здравоохранения в период 23 декабря 2020 года - 14 апреля 2021 года, а Иоана Михэилэ - 21 апреля 2021 - 8 сентября 2021 года.