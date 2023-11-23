В Ватикане выступили в защиту своей позиции по ближневосточному конфликту

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что отношения Святого престола с еврейским миром не являются скомпрометированными

ВАТИКАН, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отверг обвинения в том, что Святой престол не осудил атаку ХАМАС на Израиль.

"Мне кажется, что Святой престол пытается любыми путями придерживаться справедливости и выражать близость всем страдающим сторонам. <...> Мне кажется, что в отношении этого ужасного нападения, которому подвергся Израиль, позиция была принята достаточно однозначная, ХАМАС было осуждено. Но вместе с тем мы не можем игнорировать то, что происходит с другой стороны: там множество жертв, раненых, разрушений. Папа хочет выразить близость обеим страдающим сторонам", - приводит его слова агентство ANSA.

Иерарх также отметил, что отношения Святого престола с еврейским миром не скомпрометированы. "Мы глубоко обеспокоены волной антисемитизма, которая поднимается везде. Отношения между католиками и евреями не поставлены под вопрос", - добавил он.

Ранее Ассамблея раввинов Италии выступила с критикой того, что Папа Римский Франциск после встречи с группами родственников семей заложников ХАМАС из Израиля и близкими палестинцев из сектора Газа "поставил в один ряд невинных, отобранных у их семей, и заключенных [палестинцев] за терроризм". "Сразу после этого Папа публично обвинил обе стороны в терроризме", - говорится в их заявлении, в котором также указывается, что в этих словах не было "следа осуждения ХАМАС за агрессию".

Накануне понтифик сам после всеобщей аудиенции сообщил о встрече с делегациями из Израиля и палестинцами, о которой было объявлено заранее. Последние - 10 человек - приехали в основном из разных европейских стран, где живут от нескольких месяцев до нескольких лет. У них остались ближайшие родственники в секторе Газа. Только одна палестинка выехала оттуда две недели назад благодаря двойному гражданству.

Говоря о встречах, 86-летний Франциск допустил лингвистическую неточность и сказал, что встретился с родственниками "заключенных в Израиле". Затем он добавил, что палестино-израильский конфликт - "это больше, чем война, это терроризм".

Как пояснили в ватиканских кругах, Папа имел в виду, что жители сектора Газа "живут, как заключенные". Кроме того, в палестинской группе была женщина, которая рассказала Папе об убийстве израильскими военными в 2020 году на КПП брата. "С тех пор его тело остается заключенным в Израиле", - указала женщина, имея в виду, что семье его так и не передали.