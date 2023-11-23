В Катаре заявили, что оперативный центр будет следить за соблюдением перемирия в Газе

Доха готова "в реальном времени" координировать действия между Израилем, политическим офисом ХАМАС и МККК, заявил официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Оперативный центр в Дохе будет следить за соблюдением гуманитарного перемирия между Израилем и радикальным движением ХАМАС, а также за процессом освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По его словам, катарские власти готовы "в режиме реального времени" координировать действия между Израилем, политическим офисом ХАМАС в Дохе и Международным комитетом Красного Креста (МККК). Дипломат отметил, что, помимо контроля за процессом освобождения 50 израильтян в рамках соглашения между сторонами конфликта, во время перемирия оперативный центр будет работать над сбором информации об оставшихся заложниках.

"Очень важно, что мы поддерживаем четкую линию коммуникации со всеми сторонами через оперативный центр и следим за тем, чтобы условия, в которых состоится передача заложников, были безопасными", - подчеркнул представитель ведомства на пресс-конференции в Дохе.

Ранее Аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа начнется в пятницу в 08:00 мск. Первая группа заложников, в которую войдут 13 женщин и детей, будет освобождена в 17:00 мск.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет. Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября.