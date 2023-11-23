23 ноября, 17:20
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Военная операция на Украине

Киев вводит новые санкции, ЕС "смотрит сквозь розовые очки". События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Maxym Marusenko/ NurPhoto via Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский
© Maxym Marusenko/ NurPhoto via Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал обстановку на линии боевого соприкосновения "затрудненной, но контролируемой".

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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 450 юридических и физических лиц из России и ряда зарубежных стран. Ограничения введены сроком на 5 или 10 лет.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал лидеров ЕС не отдавать Украине предпочтение перед Западными Балканами при решении вопроса о приеме новых стран в сообщество. По его словам, попытки рассматривать одних кандидатов "под лупой", а на Украину глядеть "сквозь розовые очки" чреваты "геостратегической катастрофой".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 7 атак штурмовых групп ВСУ на донецком, запорожском, краснолиманском и купянском направлениях, продолжали наносить удары по позициям противника на херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ превысили 630 военнослужащих.

Уничтожено 25 единиц бронетехники, включая 5 танков, и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства Польши, США и Франции. На аэродроме в Хмельницкой области поражены склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил (ВСУ) и узел связи. Российские средства ПВО в Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8.

Признание Залужного

Обстановка на фронте "затруднена, однако контролируема", заявил главком ВСУ, который впервые принял участие в заседании контактной группы по военному содействию Киеву (так называемый формат Рамштайн). По его словам, ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Залужный выразил благодарность западным партнерам Украины за поддержку. "Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы и другие важные составляющие", - отметил он.

Украинские санкции

Президент Украины двумя указами ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России. В документах, опубликованных на его сайте, упоминаются командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.

В числе подпавших под санкции юридических лиц компании, действующие в сферах авиации, строительства, технологий, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах. Под ограничения подпали также "Мегафон", "Фаберлик", концерны "Бабаевский" и "Рот-Фронт", фабрика "Красный Октябрь".

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило немецкую компанию Knauf, являющуюся крупнейшим в мире производителем стройматериалов, в список "международных спонсоров войны" за продолжение работы в России. По утверждению ведомства, компания платит налоги в бюджет РФ и "способствует мобилизации в России".

Западная помощь Киеву

Министерство финансов Украины сообщило о поступлении в бюджет страны около $400 млн под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка. По данным ведомства, финансирование направят на частичное возмещение пенсионных выплат и оплату труда медработников. "Кредит предоставляется на льготных условиях, срок погашения [составляет] 19 лет с пятилетним льготным периодом", - отметили в Минфине.

Бюджетный кризис в ФРГ поставил под угрозу запланированное властями увеличение военной помощи Украине в 2024 году вдвое, до €8 млрд, сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил телеканалу NTV, что пока не может сказать, будет ли реализовано запланированное увеличение военной помощи Украине еще на €4 млрд в бюджете 2024 года. В то же время, по его словам, финансирование нового пакета помощи Украине общим объемом €1,3 млрд, обещанного главой ведомства Борисом Писториусом 21 ноября во время визита в Киев, уже гарантировано.

Украина и ЕС

Вступление Украины в Евросоюз - это "уже реальность", заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию "Украинская правда". По ее мнению, Украине хватит двух лет, чтобы провести переговоры о вступлении в ЕС. По словам Стефанишиной, вступление Украины в НАТО - "это еще не реальность". "Это решение принято стратегически, что Украина будет членом НАТО, это зафиксировано, это осознанное решение всех 30 лидеров, но когда [Украина войдет в НАТО], я не могу сказать", - сказала она.

Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами при принятии в следующем месяце решения о начале переговоров по вступлению в ЕС, сказал министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Financial Times. По его словам, если Еврокомиссия будет рассматривать Западные Балканы "под лупой, а на Украину смотреть сквозь розовые очки", то это грозит "геостратегической катастрофой". "Нельзя, чтобы одни группы [претендентов на членство в ЕС] двигались по полосе обгона, а другие - по дублеру", - добавил дипломат.

Акция польских перевозчиков

Польские перевозчики начали блокировать четвертый пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила Госпогранслужба Украины в своем телеграм-канале. По ее данным, блокировка пункта пропуска "Медика" может продолжаться с 23 по 26 ноября, при этом препятствование движению автобусов и легкового транспорта не предусматривается.

По сведениям Государственной таможенной службы Украины, польские перевозчики намерены заблокировать также пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице".

Как сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, ущерб экономике Украины от акции польских дальнобойщиков уже составил больше €400 млн.

Борьба с коррупцией

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу с альтернативной внесения залога бывшего руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Юрия Щиголя. Согласно материалам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), его обвиняют в том, что он вместе со своим заместителем и другими должностными лицами незаконно завладел государственными средствами на сумму более 62 млн гривен ($1,7 млн). По сообщению САП, Щиголь может выйти на свободу под залог в размере 25 млн гривен залога (около $693 тыс.).

Суд в Киеве наложил арест на имущество подозреваемого в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского по новому делу - об уклонении от уплаты налогов и возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщило издание "Зеркало недели", арестованы более 20 объектов недвижимости и 17 автомобилей, в том числе Mercedes, Porsche и Maserati. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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