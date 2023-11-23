Киев вводит новые санкции, ЕС "смотрит сквозь розовые очки". События вокруг Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал обстановку на линии боевого соприкосновения "затрудненной, но контролируемой".

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 450 юридических и физических лиц из России и ряда зарубежных стран. Ограничения введены сроком на 5 или 10 лет.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал лидеров ЕС не отдавать Украине предпочтение перед Западными Балканами при решении вопроса о приеме новых стран в сообщество. По его словам, попытки рассматривать одних кандидатов "под лупой", а на Украину глядеть "сквозь розовые очки" чреваты "геостратегической катастрофой".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 7 атак штурмовых групп ВСУ на донецком, запорожском, краснолиманском и купянском направлениях, продолжали наносить удары по позициям противника на херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ превысили 630 военнослужащих.

Уничтожено 25 единиц бронетехники, включая 5 танков, и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства Польши, США и Франции. На аэродроме в Хмельницкой области поражены склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил (ВСУ) и узел связи. Российские средства ПВО в Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8.

Признание Залужного

Обстановка на фронте "затруднена, однако контролируема", заявил главком ВСУ, который впервые принял участие в заседании контактной группы по военному содействию Киеву (так называемый формат Рамштайн). По его словам, ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Залужный выразил благодарность западным партнерам Украины за поддержку. "Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы и другие важные составляющие", - отметил он.

Украинские санкции

Президент Украины двумя указами ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России. В документах, опубликованных на его сайте, упоминаются командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.

В числе подпавших под санкции юридических лиц компании, действующие в сферах авиации, строительства, технологий, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах. Под ограничения подпали также "Мегафон", "Фаберлик", концерны "Бабаевский" и "Рот-Фронт", фабрика "Красный Октябрь".

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило немецкую компанию Knauf, являющуюся крупнейшим в мире производителем стройматериалов, в список "международных спонсоров войны" за продолжение работы в России. По утверждению ведомства, компания платит налоги в бюджет РФ и "способствует мобилизации в России".

Западная помощь Киеву

Министерство финансов Украины сообщило о поступлении в бюджет страны около $400 млн под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка. По данным ведомства, финансирование направят на частичное возмещение пенсионных выплат и оплату труда медработников. "Кредит предоставляется на льготных условиях, срок погашения [составляет] 19 лет с пятилетним льготным периодом", - отметили в Минфине.

Бюджетный кризис в ФРГ поставил под угрозу запланированное властями увеличение военной помощи Украине в 2024 году вдвое, до €8 млрд, сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил телеканалу NTV, что пока не может сказать, будет ли реализовано запланированное увеличение военной помощи Украине еще на €4 млрд в бюджете 2024 года. В то же время, по его словам, финансирование нового пакета помощи Украине общим объемом €1,3 млрд, обещанного главой ведомства Борисом Писториусом 21 ноября во время визита в Киев, уже гарантировано.

Украина и ЕС

Вступление Украины в Евросоюз - это "уже реальность", заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию "Украинская правда". По ее мнению, Украине хватит двух лет, чтобы провести переговоры о вступлении в ЕС. По словам Стефанишиной, вступление Украины в НАТО - "это еще не реальность". "Это решение принято стратегически, что Украина будет членом НАТО, это зафиксировано, это осознанное решение всех 30 лидеров, но когда [Украина войдет в НАТО], я не могу сказать", - сказала она.

Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами при принятии в следующем месяце решения о начале переговоров по вступлению в ЕС, сказал министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Financial Times. По его словам, если Еврокомиссия будет рассматривать Западные Балканы "под лупой, а на Украину смотреть сквозь розовые очки", то это грозит "геостратегической катастрофой". "Нельзя, чтобы одни группы [претендентов на членство в ЕС] двигались по полосе обгона, а другие - по дублеру", - добавил дипломат.

Акция польских перевозчиков

Польские перевозчики начали блокировать четвертый пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила Госпогранслужба Украины в своем телеграм-канале. По ее данным, блокировка пункта пропуска "Медика" может продолжаться с 23 по 26 ноября, при этом препятствование движению автобусов и легкового транспорта не предусматривается.

По сведениям Государственной таможенной службы Украины, польские перевозчики намерены заблокировать также пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице".

Как сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, ущерб экономике Украины от акции польских дальнобойщиков уже составил больше €400 млн.

Борьба с коррупцией

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу с альтернативной внесения залога бывшего руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Юрия Щиголя. Согласно материалам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), его обвиняют в том, что он вместе со своим заместителем и другими должностными лицами незаконно завладел государственными средствами на сумму более 62 млн гривен ($1,7 млн). По сообщению САП, Щиголь может выйти на свободу под залог в размере 25 млн гривен залога (около $693 тыс.).

Суд в Киеве наложил арест на имущество подозреваемого в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского по новому делу - об уклонении от уплаты налогов и возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщило издание "Зеркало недели", арестованы более 20 объектов недвижимости и 17 автомобилей, в том числе Mercedes, Porsche и Maserati.