Во Франции задействуют 15 тыс. военных для охраны порядка во время ОИ-2024 в Париже

Как отметил генерал Кристоф Абад, "5 тыс. военнослужащих на время соревнований в рамках Игр будут размещены в палатках в 12 округе Парижа"

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Около 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Франции будут привлечены к обеспечению безопасности во время парижской Олимпиады-2024. Об этом сообщила газета Ouest-France со ссылкой на генерала Кристофа Абада, ответственного за безопасность в столичном регионе.

По словам генерала, "10 из 15 тыс. военных будут задействованы в парижском регионе Иль-де-Франс".

Как отметил Абад, "5 тыс. военнослужащих на время соревнований в рамках Игр будут размещены в палатках в 12 округе Парижа".

Ранее министр-делегат, ответственный за транспорт, Клеман Бон заявил, что передвижение по столице будет затруднено на время проведения спортивных мероприятий в рамках ОИ.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа. Как сообщал в ноябре информационный портал actu.fr со ссылкой на данные парижского Офиса по туризму, средняя стоимость проживания в столичных отелях вырастет более чем на 300% до €699 за ночь. В течение летних соревнований город ожидает принять до 20 млн туристов. При этом, как заявлял в интервью газете Le Parisien помощник мэра Парижа Поль Симондон, власти рассматривают вопрос о привязке размера туристического сбора, составляющего сейчас от €1 до €5, до 3-7% от стоимости проживания.