23 ноября, 17:52

Президент Таджикистана примет участие в саммите ООН для экономик Центральной Азии

Программа СПЕКА пройдет в Азербайджане 24 ноября

ДУШАНБЕ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), который пройдет в Азербайджане 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

"Эмомали Рахмон отбыл из города Минска Республики Беларусь в город Баку Азербайджанской Республики для участия в саммите Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Рахмон находился в Минске, где принял участие в саммите Договора о коллективной безопасности. В Белоруссию он прибыл после официального визита в Россию, который состоялся 21-22 ноября.

Программа СПЕКА была учреждена в марте 1998 года в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Участниками программы являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения.

Ранее свое участие в саммите подтвердили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Мероприятие в столице Азербайджана состоится под председательством президента республики Ильхама Алиева. 

Теги:
АзербайджанБелоруссияТаджикистанРахмон, Эмомали
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