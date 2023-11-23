23 ноября, 17:51

Байден заявил, что США не сдаются в вопросе о возвращении Гершковича и Уилана из РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил об отсутствии прогресса в вопросе о возможном возвращении в США Эвана Гершковича и Пола Уилана

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не прекращает предпринимать усилия с целью возвращения в США из России арестованного Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана, заявил журналистам президент США Джо Байден.

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На вопрос о том, есть ли у него послание для Гершковича и Уилана, американский лидер ответил: "Мы не сдаемся". Слова президента США, который находится сейчас в штате Массачусетс, привел пресс-пул Белого дома.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в конце октября заявил на регулярном брифинге для журналистов, что прогресса в вопросе о возможном возвращении в США Гершковича и Уилана пока нет, но Вашингтон активно работает над этим.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. 

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СШАРоссияБайден, ДжоДело Пола УиланаЗадержание журналиста WSJ в России
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