Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора

Он стал самым молодым избранным главой государства в истории страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Даниэль Нобоа принес присягу в качестве президента Эквадора, став самым молодым избранным главой государства в истории страны, и в своей первой речи пообещал работать над созданием рабочих мест и борьбой с преступностью.

"Я и моя семья становились жертвами политического преследования со стороны разных правительств, и хотя я не забываю об этом, я чувствую себя обязанным поставить Эквадор на первое место и положить конец циклу мести", - сказал он на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Ecuavisa.

Нобоа отметил, что Эквадор переживает трудные времена из-за экономических проблем и разгула преступности. "Я приглашаю всех вместе работать для того, чтобы победить общего врага - насилие и бедность", - сказал новый глава государства. Нобоа также заявил, что намерен в кратчайшие сроки направить в парламент законопроекты, направленные на создание рабочих мест.

Мандат 35-летнего Нобоа завершится уже через 18 месяцев, поскольку он был избран на досрочных выборах, созванных его предшественником Гильермо Лассо с целью роспуска парламента. Во второму туре выборов, прошедшем 15 октября, Нобоа опередил протеже экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа Луису Гонсалес. Голосование проходило в условиях чрезвычайного положения, введенного после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио 9 августа, за 11 дней до первого тура выборов. Очередные президентские и парламентские выборы пройдут в 2025 году.

Сын одного из богатейших эквадорских предпринимателей обещает спасти экономику страны с помощью программы по стимулированию производства и занятости за счет государственной поддержки малых и средних предприятий, налоговых льгот для компаний и привлечения иностранных инвестиций. Политик также выступает за ужесточение контроля за наркотиками и улучшение снабжения правоохранительных органов. Обещания прозвучали на фоне серьезного ухудшения ситуации в сфере безопасности.

Нобоа входил в парламентскую группу дружбы между Эквадором и Россией и в этом качестве ездил в Москву в сентябре 2022 года. Поездка была оплачена компанией семьи Нобоа. Политик заявлял, что осуждает специальную военную операцию РФ на Украине, но в то же время предлагал Эквадор в качестве посредника в диалоге между Москвой и Киевом.