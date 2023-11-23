23 ноября, 17:56
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС утверждает, что его бойцы подбили за 72 часа 33 единицы военной техники Израиля

По словам представителя "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайды, с начала проведения израильской армией наземных операций в анклаве были подбиты в общей сложности 335 машин еврейского государства

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Бойцы радикального палестинского движения ХАМАС смогли за последние 72 часа подбить в секторе Газа 33 единицы израильской военной техники. С таким утверждением выступил представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама", являющихся боевым крылом этой организации, Абу Убайда, выступление которого транслировал катарский телеканал Al Jazeera.

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По словам Абу Убайды, с начала проведения израильской армией наземных операций в анклаве были подбиты в общей сложности 335 израильских машин.

Представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" отметил, что бойцы группировки за последние трое суток провели серию операций, в результате которых погибли несколько израильских военнослужащих (точное число не приводится), а также нанесли минометные и ракетные удары по позициям израильских ВС и различным целям на территории еврейского государства. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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