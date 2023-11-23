23 ноября, 17:56,
обновлено 23 ноября, 18:26
Палестино-израильский конфликт

Глава Минобороны Израиля заявил, что операция в Газе займет еще минимум два месяца

Министр обороны Израиля Йоав Галант. Elad Malka (IMoD)/ Handout/ Anadolu via Getty Images
Министр обороны Израиля Йоав Галант
© Elad Malka (IMoD)/ Handout/ Anadolu via Getty Images

По словам Йоава Галанта, предстоящая пауза в боевых действиях будет короткой

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Военная операция израильской армии в секторе Газа продлится еще минимум два месяца, предстоящая пауза в боевых действиях, оговоренная в соглашении по освобождению части удерживаемых в анклаве заложников, будет короткой. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии - спецподразделения израильских ВМС.

Читайте также
Что известно об условиях перемирия между ХАМАС и Израилем

"Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий", - заявил министр, слова которого приводит портал Ynet.

Галант подчеркнул, что цель военной операции остается неизменной - уничтожение всей структуры палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. "Мы намерены устранить ХАМАС как военную и правительственную структуру. С самых ранних стадий этой операции стало ясно, что ХАМАС понимает только силу", - добавил он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация