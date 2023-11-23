Глава Минобороны Израиля заявил, что операция в Газе займет еще минимум два месяца

По словам Йоава Галанта, предстоящая пауза в боевых действиях будет короткой

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Военная операция израильской армии в секторе Газа продлится еще минимум два месяца, предстоящая пауза в боевых действиях, оговоренная в соглашении по освобождению части удерживаемых в анклаве заложников, будет короткой. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии - спецподразделения израильских ВМС.

"Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий", - заявил министр, слова которого приводит портал Ynet.

Галант подчеркнул, что цель военной операции остается неизменной - уничтожение всей структуры палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. "Мы намерены устранить ХАМАС как военную и правительственную структуру. С самых ранних стадий этой операции стало ясно, что ХАМАС понимает только силу", - добавил он.