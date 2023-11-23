Байден заявил, что следит за ходом выборов в Нидерландах

Там прогнозируется победа крайне правой Партии свободы

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден следит за ходом парламентских выборов в Нидерландах, где прогнозируется победа крайне правой Партии свободы.

"Я сосредоточен на этих выборах", - заявил американский лидер журналистам, комментируя предварительные итоги голосования. Слова президента США, который находится сейчас в штате Массачусетс, привел пресс-пул Белого дома.

По данным нидерландского телеканала NOS, по итогам обработки 98,2% бюллетеней Партия свободы, возглавляемая Гертом Вилдерсом, может рассчитывать на 37 из 150 мест в национальном парламенте. С большим отставанием второе место занимает альянс левых, состоящий из Партии труда и политической силы "Зеленые левые", - он получает 25 мест. На третьем месте с 24 депутатскими мандатами идет Народная партия за свободу и демократию. Явка составила 77,8%.

Вилдерс, известный своими резкими высказываниями в отношении миграции и ислама, заявил, что готов к сотрудничеству с другими политическими силами, намерен занять разумную позицию и планирует обсуждать только те вопросы, которые не противоречат законам и конституции. В прошлом политик выступал за налаживание связей с Россией.