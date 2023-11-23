23 ноября, 18:01

Трамп считает, что из-за политики Байдена США скатились в ад

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Eric Gay
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Eric Gay

Соединенные Штаты находятся в серьезной беде, добавил экс-президент США

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. США находятся в серьезной беде и скатились в ад из-за политики президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

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"Наша страна находится в серьезной беде. У нас больше нет побед <...>. Джо Байден <...> позволил нашей стране скатиться в ад", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее экс-президент заявил, что Байден может своими действиями привести мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, самую главную угрозу миру сейчас представляет не глобальное потепление, а "ядерное". По словам политика, самой большой угрозой для США и мира можно считать вероятность ядерного конфликта. 

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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