В ХАМАС назвали обмен единственным путем возвращения пленных Израиля

По словам представителя группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайды, Израиль в ходе наземной операции "совершал массовые убийства и разрушения без разбора"

РАБАТ, 23 ноября. /ТАСС/. Обмен является единственным путем возвращения пленных Израиля. С таким заявлением выступил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"Принятое врагом решение о временном перемирии и частичном обмене [пленными] - это то, что мы предлагали перед началом сионистских (израильских - прим. ТАСС) наземных маневров. Но враг тогда отверг это, заявив, что добьется результата военной силой. А мы утверждали и утверждаем, что единственный путь возвращения пленных врага - это обмен", - приводит его слова Telegram-канал ХАМАС.

По словам Абу Убайды, Израиль в ходе наземной операции "совершал массовые убийства и разрушения без разбора, а также убил много своих пленных, не говоря уже о том, что большое число солдат врага погибли и получили ранения на поле боя".

Представитель группировки призвал палестинцев "наращивать противостояние оккупации на всей части оккупированного Западного берега реки Иордан и на фронтах сопротивления, а также наносить удары по врагу, преследовать его по всей Палестине в ее исторических границах".

Абу Убайда назвал израильские войска "варварскими силами, которые не знают ни религии, ни морали, но зато умеют убивать и осуществлять неизбирательные бомбардировки". По его словам, "отряды ХАМАС регулярно наносят удары по тыловым позициям врага". Израиль, подчеркнул он, "скрывает свои реальные потери".