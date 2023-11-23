23 ноября, 18:19,
обновлено 23 ноября, 18:58
Палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел Ирана встретился в Дохе с главой политбюро движения ХАМАС

Хосейн Амир Абдоллахиян и Исмаил Хания, в частности, обсудили ситуацию в секторе Газа

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе рабочего визита в Доху встретился с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

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Абдоллахиян и Хания обсудили ситуацию в секторе Газа, а также соглашение между Израилем и ХАМАС о гуманитарном перемирии и освобождении части заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, отмечает агентство. Других подробностей встречи не приводится.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана также провел в Дохе переговоры с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. В заявлении, распространенном иранским министерством, говорится, что Абдоллахиян приветствовал соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газа, а также предупредил о риске ухудшения ситуации в регионе, если "израильский режим продолжит войну после окончания режима прекращения огня".

Ранее в четверг Абдоллахиян, находясь с визитом в Бейруте, встретился с генеральным секретарем шиитской партии "Хезболлах" Хасаном Насруллой, а также с представителями движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад". 

Теги:
ИранПалестинаКатарПалестино-израильский конфликт
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