Министр иностранных дел Ирана встретился в Дохе с главой политбюро движения ХАМАС

Хосейн Амир Абдоллахиян и Исмаил Хания, в частности, обсудили ситуацию в секторе Газа

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе рабочего визита в Доху встретился с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Абдоллахиян и Хания обсудили ситуацию в секторе Газа, а также соглашение между Израилем и ХАМАС о гуманитарном перемирии и освобождении части заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, отмечает агентство. Других подробностей встречи не приводится.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана также провел в Дохе переговоры с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. В заявлении, распространенном иранским министерством, говорится, что Абдоллахиян приветствовал соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газа, а также предупредил о риске ухудшения ситуации в регионе, если "израильский режим продолжит войну после окончания режима прекращения огня".

Ранее в четверг Абдоллахиян, находясь с визитом в Бейруте, встретился с генеральным секретарем шиитской партии "Хезболлах" Хасаном Насруллой, а также с представителями движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад".