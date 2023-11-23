23 ноября, 18:25
Палестино-израильский конфликт

Турецкие адвокаты подадут 3 тыс. обращений в МУС с требованием судить Израиль за Газу

Как сообщила зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Озлем Зенгин, подготовка к подаче документов в суд в Гааге завершена

СТАМБУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Турецкие адвокаты подадут порядка 3 тыс. обращений в Международный уголовный суд в Гааге с требованием привлечь к ответственности Израиль за преступления, совершенные в секторе Газа. Об этом сообщила зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Озлем Зенгин.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Я только что говорила со своими коллегами по телефону. Группа из наших 13-14 адвокатов, в числе которых наш депутат от Стамбула Джнунейт Юксель, сейчас находятся в Гааге с почти 3 тыс. обращениями из 13 стран в МУС. Подготовка к подаче документов в суд в Гааге за содеянное в Палестине завершена, обращение будет сделано в течение недели", - приводит слова парламентария телеканал Haber Global.

Ранее бывший депутат парламента Турции от правящей партии Метин Кюлюнк, адвокаты Мукахит Биринджи и Бурак Бекироглу подали обращение в прокуратуру Стамбула с просьбой направить в МУС запрос против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В нем утверждается, что он "совершил преступления против человечности, устроил войну и геноцид на глазах у всего мира" и должен предстать перед Международным уголовным судом в соответствии с международными уголовными нормами.

Обращения в МУС от лица турецкого государства невозможны, поскольку Анкара не подписала Римский статут. Турция через правительственные структуры и неправительственные организации может информировать аппарат прокурора суда в Гааге о преступлениях. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация