Турецкие адвокаты подадут 3 тыс. обращений в МУС с требованием судить Израиль за Газу

Как сообщила зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Озлем Зенгин, подготовка к подаче документов в суд в Гааге завершена

СТАМБУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Турецкие адвокаты подадут порядка 3 тыс. обращений в Международный уголовный суд в Гааге с требованием привлечь к ответственности Израиль за преступления, совершенные в секторе Газа. Об этом сообщила зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Озлем Зенгин.

"Я только что говорила со своими коллегами по телефону. Группа из наших 13-14 адвокатов, в числе которых наш депутат от Стамбула Джнунейт Юксель, сейчас находятся в Гааге с почти 3 тыс. обращениями из 13 стран в МУС. Подготовка к подаче документов в суд в Гааге за содеянное в Палестине завершена, обращение будет сделано в течение недели", - приводит слова парламентария телеканал Haber Global.

Ранее бывший депутат парламента Турции от правящей партии Метин Кюлюнк, адвокаты Мукахит Биринджи и Бурак Бекироглу подали обращение в прокуратуру Стамбула с просьбой направить в МУС запрос против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В нем утверждается, что он "совершил преступления против человечности, устроил войну и геноцид на глазах у всего мира" и должен предстать перед Международным уголовным судом в соответствии с международными уголовными нормами.

Обращения в МУС от лица турецкого государства невозможны, поскольку Анкара не подписала Римский статут. Турция через правительственные структуры и неправительственные организации может информировать аппарат прокурора суда в Гааге о преступлениях.