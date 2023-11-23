23 ноября, 18:27,
обновлено 23 ноября, 18:34
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля во время прекращения огня останется на территории Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские войска останутся на позициях внутри сектора Газа во время паузы в боевых действиях, оговоренной в соглашении об освобождении части удерживаемых в анклаве заложников. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"С момента начала прекращения огня наши силы будут находиться на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Я хочу подчеркнуть - внутри сектора Газа. Они будут двигаться по этим границам, которые оговорены и согласованы в рамках сделки", - сообщил он на вечернем брифинге. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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