Армия Израиля во время прекращения огня останется на территории Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские войска останутся на позициях внутри сектора Газа во время паузы в боевых действиях, оговоренной в соглашении об освобождении части удерживаемых в анклаве заложников. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"С момента начала прекращения огня наши силы будут находиться на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Я хочу подчеркнуть - внутри сектора Газа. Они будут двигаться по этим границам, которые оговорены и согласованы в рамках сделки", - сообщил он на вечернем брифинге.