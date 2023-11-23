Байден заявил, что рассчитывает на освобождение ХАМАС трехлетней американской девочки

Президент США добавил, что не готов раскрывать больше данных, пока это не произошло

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает на то, что радикальное движение ХАМАС на начальном этапе реализации договоренностей с Израилем освободит трехлетнюю американку в числе других заложников.

На вопрос журналиста о том, войдет ли девочка в число освобожденных, Байден ответил, что "скрестил пальцы" на удачу. "Я не готов раскрывать больше данных, пока это не произошло", - добавил он, говоря о перспективах освобождения заложников. Слова президента США, который находится сейчас в штате Массачусетс, привел пресс-пул Белого дома. Его журналисты сообщили, что американский лидер и первая леди Джилл Байден по случаю отмечаемого в США праздника День благодарения принесли несколько тыквенных пирогов сотрудникам службы пожарной охраны в городе Нантакет (штат Массачусетс).

Как заявил во вторник сотрудник вашингтонской администрации высокого ранга, власти США ожидают, что не менее трех американцев войдут в число заложников, которых освободит движение ХАМАС на начальном этапе реализации договоренностей с Израилем. Как уточнил американский чиновник, речь идет о "трехлетней девочке по имени Эбигейл" и "двух женщинах".

Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа начнется в пятницу в 08:00 мск. Первая группа заложников будет освобождена 24 ноября в 17:00 мск, в нее войдут 13 женщин и детей. Доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом, и начнется сразу после того, как перемирие вступит в силу. При этом Катар ожидает, что в сектор Газа поступит "максимально возможное количество помощи".

В свою очередь в ХАМАС подтвердили, что перемирие вступит в силу 24 ноября в 08:00 мск. В соответствии с заявлением движения, во время гуманитарного перемирия в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с помощью, в том числе "четыре бензовоза с топливом и газом".