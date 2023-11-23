В Египте заявили, что Израиль четыре раза обстреливал КПП "Рафах" на границе сектора Газа

Как отметил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, Каир с начала эскалации ближневосточного конфликта ни разу не закрывал контрольно-пропускной пункт

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Египет с начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта 7 октября ни разу не закрывал контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с палестинским сектором Газа, погранпереход не работал по вине израильской стороны, которая обстреливала его четыре раза. Об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на демонстрации "Да здравствует Египет", проводившейся на Каирском стадионе в знак солидарности с палестинским народом. Выступление транслировал телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

"КПП "Рафах" никогда не закрывался, однако Израиль четыре раза обстреливал палестинскую сторону погранперехода. Несмотря на это было принято решение оставить КПП открытым для обеспечения потока продовольствия, медицинской помощи и топлива, а также для приема раненых и пострадавших. Несмотря на интенсивность боевых действий мы поддерживали работу погранперехода", - заявил президент. По его словам, египетское государство предоставило около 12 тыс. тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, что составляет 70% от общего объема помощи.

После начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта 7 октября Египет обратился к мировому сообществу и региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой отправлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове, откуда она будет доставляться на КПП "Рафах" для транспортировки в анклав. Египет призвал Израиль прекратить обстрелы КПП и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".