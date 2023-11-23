23 ноября, 18:48,
обновлено 23 ноября, 18:55
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС надеется на продление перемирия в Газе по истечении его срока

Ожидается, что режим вступит в силу 24 ноября на четыре дня

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС рассчитывает на продление режима гуманитарного перемирия, который, как ожидается, вступит в силу 24 ноября на четыре дня, после завершения его срока. Об этом заявил корреспонденту ТАСС по телефону один из членов руководства ХАМАС Басем Наим.

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"Гуманитарное перемирие - это наша цель, и мы над этим работаем. Дай бог, [оно будет продлено], но это зависит от возможности передачи других заложников", - сказал Наим, отвечая на вопрос о возможном продлении паузы. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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