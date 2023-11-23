ХАМАС надеется на продление перемирия в Газе по истечении его срока

Ожидается, что режим вступит в силу 24 ноября на четыре дня

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС рассчитывает на продление режима гуманитарного перемирия, который, как ожидается, вступит в силу 24 ноября на четыре дня, после завершения его срока. Об этом заявил корреспонденту ТАСС по телефону один из членов руководства ХАМАС Басем Наим.

"Гуманитарное перемирие - это наша цель, и мы над этим работаем. Дай бог, [оно будет продлено], но это зависит от возможности передачи других заложников", - сказал Наим, отвечая на вопрос о возможном продлении паузы.