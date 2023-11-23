Таможенная служба Украины упростила ввоз военной техники стран - членов ЕС и НАТО

Нововведения вводят в соответствии с постановлением кабмина о внедрении стандартов Евросоюза и НАТО в ходе таможенного декларирования военной техники ВСУ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Государственная таможенная служба (ГТС) Украины упростила ввоз на территорию страны военной техники из стран - членов Европейского Союза (ЕС) и НАТО.

"Гостаможслужбой сделан важный шаг по приближению законодательства по вопросам таможенного дела к стандартам Европейского Союза и Североатлантического альянса, который позволит подразделениям Вооруженных сил Украины оперативно перемещать через таможенную границу Украины военную технику и другие необходимые грузы", - говорится в сообщении на сайте ГТС.

Нововведения в работу украинской таможни вводятся в соответствии с постановлением кабмина о внедрении стандартов ЕС и НАТО в ходе таможенного декларирования военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, речь идет о применении "Формы 302" вместо обычной таможенной декларации, которая широко используется в государствах - членах ЕС и НАТО. Однако для использования указанной формы Украине необходимо заключить договоры с соответствующими странами о возможности ее применения на их территории.

В августе Верховная рада Украины одобрила законопроект, упрощающий ввоз военной техники вооруженных сил стран - членов ЕС и НАТО. В тексте документов отмечалось, что законопроект направлен на упрощение процедуры перемещения через границу как самих частей ВСУ, так и военного имущества, направляемого на Украину путем внедрения в законодательство формы декларирования "Форма 302". Одобренный документ также подразумевает освобождение от получения разрешительных документов для товаров военного и двойного назначения, разрешений, необходимых для перемещения через границу лекарств, в том числе содержащих наркотические средства, продукции, произведенной с применением ГМО.