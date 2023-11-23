Эстония заявила, что пока не планирует закрывать границу с Россией

Как отметил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, его страна решает вопрос мигрантов не так, как Финляндия

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Эстония пока не будет следовать примеру Финляндии и закрывать границу с Россией прямо сейчас. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, чьи слова приводит портал Delfi.

"Если у нас сложится ситуация, когда жизнь и здоровье мигрантов могут оказаться под угрозой на границе, то нам придется рассмотреть вопрос о закрытии границы", - приводит портал слова главы МВД. Однако он считает, что пока такая ситуация еще не сложилась.

Ляэнеметс отметил, что Эстония решает вопрос мигрантов не так, как Финляндия. "Мы решили этот вопрос несколько иначе, чем в Финляндии. <...> В Финляндии они [просители убежища] достигают пограничного пункта, а в Эстонии - линии границы, которая находится между двумя пограничными пунктами. Они не могут достичь территории страны", - приводит Delfi слова главы МВД.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" - из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России), однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на границе с РФ, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.