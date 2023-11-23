Делегация МИД Пакистана проводит консультации с коллегами из Дании, Швеции и Финляндии

Как сообщила официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч, стороны, в частности, обсудят "важные региональные и глобальные события"

ИСЛАМАБАД, 23 ноября. /ТАСС/. Делегация Министерства иностранных дел Пакистана, возглавляемая заместителем министра и бывшим послом исламской республики в РФ Шафкатом Али Ханом, на этой неделе проводит двусторонние политические консультации с коллегами из Дании, Швеции и Финляндии. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

По ее данным, 21 ноября пакистанская делегация посетила Копенгаген, 22 ноября проводит переговоры в Стокгольме, а в пятницу прибудет для участия в переговорном процессе в Хельсинки. "Эти консультации станут возможностью обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, с нашими друзьями в регионе, а также изучить варианты дальнейшего взаимодействия, особенно в областях окружающей среды, информационных технологий, энергетики, образования, торговли и инвестиций", - отметила Балоч. Стороны также обсудят "важные региональные и глобальные события, ключевые вопросы многосторонней повестки дня, в том числе изменение климата".