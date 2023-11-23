23 ноября, 19:45

Две базы США в Ираке подверглись атакам беспилотников

Речь идет о базе, расположенной недалеко от аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане, а также базе Айн-эль-Асад в провинции Анбар

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" нанесли удары по двум военным базам на территории республики, на которых присутствуют военнослужащие США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Согласно тексту, нападениям подверглась база, расположенная недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане на севере Ирака, а также база Айн-эль-Асад в провинции Анбар. Утверждается, что атаки были совершены при помощи беспилотников, которым якобы удалось поразить цели.

Информации о последствиях ударов не приводится. 

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