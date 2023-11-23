23 ноября, 20:08

В МИД Пакистана подтвердили намерение Исламабада присоединиться к БРИКС

AP Photo/ Emilio Morenatti
© AP Photo/ Emilio Morenatti

Представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Мумтаз Захра Балоч назвала объединение "важной группой развивающихся стран"

ИСЛАМАБАД, 23 ноября. /ТАСС/. Пакистан подал официальный запрос о вступлении в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Как отметила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Мумтаз Захра Балоч, соответствующее решение было принято в результате анализа итогов саммита стран - членов БРИКС в Йоханнесбурге.

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"Да, я могу подтвердить, что Пакистан обратился с официальным запросом о вступлении в БРИКС, которая, по нашему мнению, является важной группой развивающихся стран", - сказала Балоч. По ее словам, Исламабад поддерживает дружеские связи с большинством государств - членов БРИКС и с недавно приглашенными в объединение странами. "Мы считаем, что, присоединившись к БРИКС, Пакистан сможет сыграть важную роль в развитии международного сотрудничества и возрождении инклюзивной многосторонности", - добавила Балоч.

В интервью ТАСС, опубликованном 22 ноября, новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил, что Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению. 

Теги:
Пакистан
© Информационное агентство ТАСС
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