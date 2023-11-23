МИД Британии призвал Украину не допустить дискриминации по религиозному признаку

Замглавы внешнеполитического ведомства Тарик Ахмад в своем письме отметил, что Лондон следит за развитием ситуации вокруг законопроекта о свободе совести и религиозных организациях

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Великобритания призывает Украину обеспечить свободу совести в стране и не допустить дискриминации различных религиозных организаций. Об этом сообщил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад.

"Великобритания следит за развитием [ситуации] вокруг украинского законопроекта [о свободе совести и религиозных организациях] и продолжает призывать своих украинских партнеров гарантировать, что закон полностью соответствует обязательствам Украины в вопросе свободы совести и верований", - заявил Ахмад в письменном ответе на вопрос члена Палаты лордов британского парламента, епископа Лидского Ника Бейнса.

При этом замглавы МИД королевства выразил мнение, что "единственным способом восстановить полное соблюдение свободы совести и верований на Украине" является вывод российских войск с украинской территории.

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической Украинской православной церкви, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ.