23 ноября, 20:53
Палестино-израильский конфликт

CNN: Израиль 24 ноября отпустит 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Среди них будут женщины и подростки мужского пола в возрасте до 18 лет, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Израиль в пятницу, 24 ноября, отпустит из тюрем 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

По его данным, среди заключенных, которых отпустят на свободу, будут женщины и подростки мужского пола в возрасте до 18 лет. Как отмечается, они будут доставлены в свои города на Западном берегу, когда ХАМАС отпустит заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что первая группа заложников, удерживаемых в анклаве радикальным палестинским движением ХАМАС, будет освобождена в пятницу в 17:00 мск.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет. Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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