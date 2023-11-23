Правительство Румынии одобрило запрос Минобороны о закупке 200 ракет для ЗРК "Патриот"

Контракт будет выполняться с 2024 года

БУХАРЕСТ, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Румынии одобрило на заседании запрос министерства национальной обороны о начале формальностей по закупке ракет типа PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Сообщение об этом размещено на сайте кабинета.

Намечено приобрести 200 ракет PAC-2 GEM-T европейского производства "с целью укрепления возможностей воздушной обороны с базой на земле в соответствии с основной программой оснащения системой ракет "земля - воздух" большой дальности", указывается в сообщении.

Контракт по закупке будет выполняться начиная с 2024 года.