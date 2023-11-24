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Спецпредставитель генсека ООН считает, что ситуация в Ливии несет в себе серьезные риски

Абдулай Батили призвал стороны достичь соглашений как можно быстрее

РАБАТ, 24 ноября. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся в Ливии, не может продолжаться дальше и несет в себе серьезные риски. Об этом заявил в Рабате спецпредставитель генсека ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии Абдулай Батили.

"В Ливии [сторонам] необходимо достичь согласованных решений как можно быстрее. Нынешняя ситуация не может продолжаться дальше и содержит в себе серьезные риски", - цитирует ооновского эмиссара информационное агентство Maghreb Arabe Press. Он выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насером Буритой.

"Наблюдение за претворением в жизнь законов в стране, охваченной напряженностью и конфликтами, такой как Ливия, обязательно требует достижения соглашений, основанных на доброй воле политических игроков", - подчеркнул Батили.

Он также отметил роль Марокко в обеспечении успеха межливийского диалога, в частности, приверженность Рабата поддержке избирательного процесса в этой стране.

В начале июня 2023 года в марокканском городе Бузнике ливийский объединенный комитет "6+6", в состав которого входили члены Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей (однопалатного парламента), согласовал основу для выборов в Национальное собрание Ливии, которое должно состоять из двух палат - Палаты представителей и Сената, а также для избрания главы государства. Было решено, что выборы должны состояться в течение 240 дней с момента издания законодательной основы.

Кроме того, согласно принятому в Бузнике документу, в стране должно быть создано единое переходное правительство по организации и проведению всеобщих выборов. Однако действующее в настоящее время в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой не приняло эту идею и заявило, что будет исполнять свои обязанности до подведения итогов предстоящего плебисцита.

Два правительства

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, утвержденный парламентом, и ПНЕ во главе с Дбейбой в столице. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы и проблем с обеспечением безопасности при проведении мероприятий. 

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