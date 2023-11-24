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Палестино-израильский конфликт

Аббас поблагодарил ЕС за поддержку двухгосударственного решения ближневосточного конфликта

Президент Палестины подчеркнул "необходимость немедленного прекращения тотальной израильской агрессии" в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан

РАБАТ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас провел в Рамалле встречу с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Бельгии Александером Де Кроо, во время которой обсудил с ними эскалацию напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе ситуацию в секторе Газа.

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Аббас поблагодарил власти Испании и Бельгии, а также Евросоюз за "последовательную политическую поддержку двухгосударственного решения [ближневосточного конфликта], основанного на международной легитимности", сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Формула двухгосударственного урегулирования предусматривает мирное сосуществование живущих бок о бок палестинского и израильского государств.

Аббас в ходе беседы с Санчесом и Де Кроо подчеркнул "необходимость немедленного прекращения тотальной израильской агрессии против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан". Он осудил "продолжающийся геноцид Израилем палестинцев" и призвал к "скорейшей доставке гуманитарной помощи в сектор Газа". 

Теги:
БельгияПалестинаИспанияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудСанчес, ПедроДе Кроо, Александер
© Информационное агентство ТАСС
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