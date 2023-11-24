СМИ: израильские войска выпустили за сутки свыше 600 снарядов по югу Ливана

В ходе обстрела одного из домов в селении Аит-эш-Шааб погибли два бойца "Хезболлах", пишет портал Naharnet

БЕЙРУТ, 24 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по территории Южного Ливана в ответ на вылазки бойцов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах". Об этом говорится в сводке военных действий, переданной новостным порталом Naharnet.

В ней отмечается, что за сутки было выпущено свыше 600 снарядов по ливанским пограничным районам. Сообщения о разрушениях и материальном уроне поступили из населенных пунктов Вади-эс-Сулюки, Маркаба, Марун-эр-Рас, Мейс-эль-Джебель, Рашаф, Рмейш, Тейр-Харфа, Эль-Хиям.

В селении Аит-эш-Шааб во время обстрела одного из домов погибли два бойца "Хезболлах", еще пять получили ранения.

Израильские ВВС совершили 13 рейдов на огневые позиции шиитских формирований, удары были нанесены, в частности, по местности Иклим-эт-Туфах, которая служит форпостом "Хезболлах" и находится в 20 км от границы.

Телеканал Al Jadeed отмечает, что ливанские военные и миротворцы ООН зафиксировали за сутки 22 операции шиитских боевиков. В ходе них бойцы "Хезболлах" вновь применили ракеты большого калибра "Буркан" при обстреле армейской казармы в еврейском поселении Зарит.

В течение дня удары противотанковыми ракетами были нанесены по базам израильских войск в Бираните, Биркет-Рише, Йифтахе и Метуле. Шиитские боевики утверждают, что вели огонь по израильскому посту в Менаре и убили четырех военнослужащих. Со стороны командования Армия обороны Израиля информации на этот счет не поступало.