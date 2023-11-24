23 ноября, 23:28

Telegraph: парламентские выборы в Великобритании могут пройти весной 2024 года

Лондон. AP Photo/ Alberto Pezzali
Лондон
© AP Photo/ Alberto Pezzali

По данным издания, высокопоставленные чиновники британского Минфина обсуждают возможность презентации бюджетного послания не в марте, как это происходит в большинстве случаев, а в феврале

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Всеобщие выборы в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента могут состояться весной 2024 года. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве королевства.

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По данным издания, сейчас высокопоставленные чиновники Минфина Великобритании обсуждают возможность презентации бюджетного послания не в марте, как это происходит в большинстве случаев, а в феврале. The Daily Telegraph предположила, что подобные планы свидетельствуют о подготовке к проведению парламентских выборов уже весной. Голосование должно состояться не позднее января 2025 года, при этом ранее британские СМИ в качестве наиболее приоритетного варианта указывали октябрь или ноябрь 2024 года.

Согласно большинству опросов общественного мнения, оппозиционная Лейбористская партия считается фаворитом на предстоящих выборах. В среднем за лейбористов готовы проголосовать около 45% респондентов, в то время как за находящуюся у власти уже 13 лет Консервативную партию - 24%. 

Теги:
Великобритания
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