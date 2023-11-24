Канада заявила о намерении вместе с ЕС бороться с дезинформацией в соцсетях

Премьер страны Джастин Трюдо также отметил, что сотрудничество государств Евросоюза в цифровой сфере будет иметь огромное значение

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лидеры Канады и Евросоюза намерены обсудить вопросы сотрудничества в цифровой сфере, чтобы противостоять влиянию технологий искусственного интеллекта и распространения дезинформации в социальных сетях на настроения своих сограждан. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на приеме по поводу открытия саммита Канада - ЕС в Сент-Джонсе (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Выступление главы правительства транслировали национальные телеканалы.

"Мы также поговорим о сотрудничестве в цифровой сфере, и оно будет иметь огромное значение", - сказал Трюдо. По его словам, Канада и страны ЕС "вместе должны понять механизмы влияния технологий искусственного интеллекта и дезинформации на социальные сети <...>, что во многих случаях усугубляет [решение] стоящих перед нами проблем".

Кроме того, Трюдо сообщил, что на саммите Канада - ЕС будут обсуждаться ситуация на Украине и в секторе Газа, вопросы изменения климата и экономического сотрудничества.

Саммит Канада - ЕС проходит 23-24 ноября в Сент-Джонсе. Основная часть начнется в пятницу. В конференции примут участие глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.