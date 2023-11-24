Япония зафиксировала на орбите, предположительно, спутник КНДР

Министр обороны страны Минору Кихара не прокомментировал, можно ли считать успешным запуск северокорейского спутника

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии зафиксировало на орбите Земли объект, который может быть спутником КНДР. Об этом журналистам сообщил министр обороны страны Минору Кихара.

"Мы подтвердили, что некий объект движется по орбите Земли", - отметил он. В то же время Кихара воздержался от оценок, можно ли считать успешным запуск северокорейского спутника.

Ранее комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил, что Пхеньян, судя по всему, сумел вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако, по мнению Сеула, потребуется время, чтобы определить, нормально ли функционирует этот аппарат. Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" прошел успешно, он выведен на орбиту. Лидер страны Ким Чен Ын поздравил с этим ученых, инженеров и ответственных работников, участвовавших в проекте.