СМИ: Милей предложил бывшей сопернице пост министра безопасности Аргентины

Патрисия Буллрич находилась на этой должности с 2015 по 2019 годы, пишет газета La Nación

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноября. /ТАСС/. Избранный лидер Аргентины Хавьер Милей предложил пост министра безопасности экс-кандидату в президенты Патрисии Буллрич, которая уже возглавляла это ведомство в 2015-2019 годах. Об этом сообщила в четверг газета La Nación со ссылкой на источник в коалиции Милея "Свобода наступает".

В то же время в окружении Буллрич изданию пока не подтвердили эту информацию.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

После первого тура, который прошел 22 октября, Буллрич, занявшая третье место, поддержала Милея.