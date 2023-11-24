24 ноября, 00:43

СМИ: Милей предложил бывшей сопернице пост министра безопасности Аргентины

Патрисия Буллрич находилась на этой должности с 2015 по 2019 годы, пишет газета La Nación

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноября. /ТАСС/. Избранный лидер Аргентины Хавьер Милей предложил пост министра безопасности экс-кандидату в президенты Патрисии Буллрич, которая уже возглавляла это ведомство в 2015-2019 годах. Об этом сообщила в четверг газета La Nación со ссылкой на источник в коалиции Милея "Свобода наступает".

В то же время в окружении Буллрич изданию пока не подтвердили эту информацию.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

После первого тура, который прошел 22 октября, Буллрич, занявшая третье место, поддержала Милея. 

Теги:
АргентинаМилей, Хавьер
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