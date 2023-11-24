СМИ: ХАМАС согласилось освободить таиландских заложников

По данным издания Al Araby Al Jadeed, Иран предоставил Таиланду информацию о похищенных гражданах королевства и выступил в качестве посредника на переговорах

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Палестинская радикальная группировка ХАМАС согласилась освободить таиландских заложников без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщило издание Al Araby Al Jadeed.

По его данным, Иран предоставил Таиланду информацию о похищенных гражданах королевства, которые находятся в секторе Газа, и выступил в качестве посредника на переговорах по вопросу освобождения граждан Таиланда.

Согласно обновленным данным МИД Таиланда, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев, 26 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан королевства, около 8 тыс. из них пожелали покинуть страну, вернувшись на родину эвакуационными рейсами.

Премьер Таиланда 28 октября призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как ЦАХАЛ активизировал свои наземные операции в секторе Газа.