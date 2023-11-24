24 ноября, 01:22
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ХАМАС согласилось освободить таиландских заложников

По данным издания Al Araby Al Jadeed, Иран предоставил Таиланду информацию о похищенных гражданах королевства и выступил в качестве посредника на переговорах

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Палестинская радикальная группировка ХАМАС согласилась освободить таиландских заложников без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщило издание Al Araby Al Jadeed.

Читайте также
Что известно об условиях перемирия между ХАМАС и Израилем

По его данным, Иран предоставил Таиланду информацию о похищенных гражданах королевства, которые находятся в секторе Газа, и выступил в качестве посредника на переговорах по вопросу освобождения граждан Таиланда.

Согласно обновленным данным МИД Таиланда, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев, 26 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан королевства, около 8 тыс. из них пожелали покинуть страну, вернувшись на родину эвакуационными рейсами.

Премьер Таиланда 28 октября призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как ЦАХАЛ активизировал свои наземные операции в секторе Газа. 

Теги:
ИранПалестинаТаиландПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация