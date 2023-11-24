Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии проведут переговоры в Пусане 26 ноября

Министры иностранных дел обсудят подготовку к проведению трехстороннего саммита, а также ситуацию в регионе и мире

СЕУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Республики Корея, Китая и Японии Пак Чин, Ван И, Ёко Камикава, как планируется, проведут переговоры 26 ноября в Пусане. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"На этих переговорах, как ожидается, министры иностранных дел обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе по развитию трехстороннего сотрудничества, включая подготовку к проведению трехстороннего саммита, обсудят ситуацию в регионе и мире", - информировали в Сеуле. Помимо этого, Пак Чин встретится с коллегами в двустороннем формате.

Как указывает агентство Yonhap, запуск разведывательного спутника КНДР и рост сотрудничества между РФ и КНДР может стать предметом обсуждения на предстоящей встрече.

Трехсторонние переговоры глав МИД впервые состоялись в 2007 году. Трехсторонний саммит не проводился после 2019 года, когда привычному формату помешала начавшаяся пандемия.

В сентябре в Сеуле состоялись переговоры высокопоставленных представителей МИД трех государств. Южнокорейские СМИ сообщали, что стороны могли обсуждать возможность проведения трехстороннего саммита до конца года.

Трехсторонний саммит КНР, Республики Корея и Японии впервые состоялся в 2008 году, было организовано восемь таких встреч, последняя - в 2019 году. Работа формата была приостановлена из-за разногласий между Сеулом и Токио вокруг компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального правления, а также из-за пандемии. После прихода к власти нового президента Юн Сок Ёля в Республике Корея в 2022 году в двусторонних связях с Японией наметилось потепление.