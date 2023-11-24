WP: Байден теряет поддержку молодежи из-за отказа поддержать прекращение огня в Газе

Газета пришла к выводу, что большинство избирателей в США в свете обострения ближневосточного конфликта склонны поддерживать Израиль

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Популярность американского президента Джо Байдена среди молодых избирателей в США сокращается из-за его неготовности выступить за прекращение огня в секторе Газа. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в четверг в газете The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, "в свете роста числа погибших на Ближнем Востоке некоторые молодые избиратели разочаровываются в том, как президент Байден реагирует [на происходящее], они рассматривают возможность проголосовать за кандидата от третьей партии (то есть не от демократов или республиканцев - прим. ТАСС) или не голосовать" совсем. Журналисты газеты побеседовали со студентами и пришли к выводу, что "позиция Байдена по отношению к войне угрожает снизить его поддержку среди молодых избирателей перед выборами 2024 года". Как уточняется, речь идет о том, что Байден не выступил однозначно за полное прекращение огня в секторе Газа.

В публикации подчеркивается, что "на фоне опасений относительно возраста Байдена некоторые либерально настроенные студенты выразили открытость по отношению к кандидатам от третьей партии и недовольство вероятным повторением борьбы Байдена и [предыдущего президента США Дональда] Трампа" на выборах главы государства в США. Газета констатирует, что большинство избирателей в США в свете обострения ближневосточного конфликта склонны поддерживать еврейское государство. Вместе с тем, согласно данным опросов, молодые американцы зачастую считают, что Израиль действует слишком жестко. Издание подчеркивает, что "большинство молодых людей не одобряют действия Байдена" в свете происходящего.

Издание отмечает, что сокращение поддержки Байдена среди молодежи "осложнит попытку Байдена переизбраться" на посту президента.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.