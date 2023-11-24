ЦАХАЛ сообщил, когда покинет больницу "Аш-Шифа"

Как заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, это возможно только после полного уничтожения террористической инфраструктуры в медучреждении

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует покинуть больницу "Аш-Шифа" после уничтожения обнаруженной там террористической инфраструктуры палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Газета также отмечает, что ранее директор больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан израильскими силовиками и передан для допроса в Службу общей безопасности после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром ХАМАС.

Израильские военные с прошлой недели проводят операцию по зачистке госпиталя "Аш-Шифа". ЦАХАЛ заявил, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрывались радикалы и содержались заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября.