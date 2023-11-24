Японский премьер вернет в казну сумму, на которую была повышена его зарплата

Повышение зарплаты Фумио Кисиде и министрам вызвало критику со стороны народа, подчеркнул генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены его кабинета объявили, что возвращают в бюджет суммы, на которые были повышены их зарплаты в соответствии с вступившим в силу законом об увеличении выплат государственным служащим. Соответствующее решение было официально оформлено на совещании, состоявшемся после регулярного заседания правительства, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета Хирокадзу Мацуно.

"Повышение зарплаты премьеру и министрам вызвало критику со стороны народа, - сказал он. - Поэтому мы согласовали возвращение этих сумм, чтобы не вызывать недоверие у общества".

Государственные служащие в Японии лишены права на забастовку. Взамен специальный государственный орган по решению парламента регулярно повышает им зарплату на средний коэффициент, соответствующий росту выплат служащим частного сектора.

В соответствии с этим принятый сейчас закон предусматривал увеличение зарплаты Кисиде на 460 тыс. иен (чуть больше $3 тыс.) в год. Министрам ее предполагалось повысить на 320 тыс. иен (около $2,1 тыс.) в год.

Зарплата премьер-министра Японии составляет чуть больше 3,3 млн иен (примерно $22 тыс.) в месяц. Заработная плата японского министра - 2,45 млн иен (около $16,3 тыс.) в месяц.