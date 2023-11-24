Будущий премьер Новой Зеландии заявил о формировании нового правительства

Всего в новый кабинет войдут 20 министров

СИДНЕЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Лидер новозеландской национальной партии, победившей на парламентских выборах в октябре, Кристофер Лаксон, заявил о готовности сформировать правительство и озвучил состав нового кабинета министров страны. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я уведомил генерал-губернатора о том, что готов сформировать правительство и с нетерпением жду приведения к присяге в качестве 42-го премьер-министра Новой Зеландии", - написал он, отметив, что министры нового кабинета также готовы "приступить к работе, чтобы вместе сделать страну еще лучше".

Ранее, выступая перед журналистами, Лаксон указал, что в понедельник вместе с ним к присяге будут приведены министры кабинета и лидеры партий, вошедших в правящую коалицию - Уинстон Питерс (партия "Новая Зеландия прежде всего") и Дэвид Сеймур (партия ACT). Они будут занимать пост заместителя премьер-министра по очереди - в течение первой половины срока Уинстон, а затем должность перейдет к Сеймуру.

Также сообщается, что в новый кабинет войдут 20 министров: 14 из числа депутатов Национальной партии Новой Зеландии (НПНЗ) и по три из ACT и партии "Новая Зеландия прежде всего". Сам Лаксон возглавит правительство и министерство национальной безопасности и разведки, Дэвид Сеймур станет министром регулирования, финансов и здравоохранения, займет пост заместителя министра образования, а с 31 мая 2025 года получит кресло заместителя премьер-министра. Уинстон Питерс приступит к исполнению обязанностей заместителя премьер-министра, а также станет министром иностранных дел Новой Зеландии.

Другие ключевые посты займут Джудит Коллинз (генеральный прокурор и министр обороны), Брук ван Вельден (министр внутренних дел), Эндрю Бейли (глава министерство торговли), Шейн Рети (министр здравоохранения), Эрика Стэнфорд (министр образования и иммиграции) и Мелисса Ли (министр экономического развития). Как ожидается, полный состав кабинета министров будет опубликован в понедельник, 27 ноября.

Парламентские выборы в Новой Зеландии прошли 14 октября 2023 года, однако набравшая больше всего голосов Национальная партия не получила большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства, и была вынуждена вести длительные переговоры о создании коалиции с двумя другими партиями. По данным избиркома, НПНЗ получила на выборах 38,06% голосов (48 парламентских кресел), а ее давний партнер и союзник партия ACT - 8,64% (11 кресел). Для формирования парламентского большинства (62 места из 122) им пришлось договариваться о коалиции с партией "Новая Зеландия прежде всего", получившей по итогам выборов 6,08% голосов (8 кресел в парламенте).